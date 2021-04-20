Угрожал Лукашенко: белоруса на пять лет посадили в тюрьму за посты в соцсетях

В Беларуси мужчину осудили на пять лет за угрозы самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Фото: REUTERS

В Беларуси мужчина получил пять лет тюрьмы за посты в соцсетях с якобы оскорблениями в сторону самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и призывами к насилию в отношении правоохранителей.

Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Витебской области.

"По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что посты обвиняемый размещал с октября 2019 по июль 2020 года.

По данным прокуратуры, свою вину обвиняемый признал частично. Обжаловать приговор он может в апелляционном суде.

Против чемпионки мира Александры Герасименя и директора гандбольного клуба "Витязь" в Беларуси завели уголовные дела. По данным следствия, Александра Герасименя и Александр Опейкин, которые являются соответственно председателем и исполнительным директором объединения "Белорусский фонд спортивной солидарности", распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. Оба проходят по статье, которая предусматривает пять лет заключения.