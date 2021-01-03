Во время похоронной церемонии погибли десятки людей

Количество погибших может увеличиться. Фото: India Today

На севере Индии во время похоронной церемонии погибли 23 человека.

Так, в городе Мураднагар произошло обрушение крыши крематория во время затяжных дождей. Об этом сообщает India Today.

Как отмечается, под завалами оказались десятки людей. Спасателям удалось достать 38 человек. Пострадавших доставили в местные больницы.

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Президент и премьер-министр Индии выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.

Семьям каждого погибшего и пострадавшего власть окажет финансовую помощь в размере 200 тыс. рупий (2,7 тысячи долларов).

Сообщается, что спасатели и дальше продолжают разбирать завалы, считая, что под ними могут оставаться люди.

В Пакистане, в провинции Белуджистан на пост военизированного Пограничного корпуса напали террористы. В результате по меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли.