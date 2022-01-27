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четверг, 27 января 2022 17:06

Во Франции объявили общенациональную забастовку
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27 января во Франции объявили общенациональную забастовку с требованием повысить зарплаты в различных отраслях.

В четверг по призыву профсоюзов в стране состоялись около 170 протестных акций, сообщает RFI.

"Сегодня на работу не вышли работники разных отраслей: от медиа и образования до транспорта. Они требуют увеличения зарплат на фоне рекордной для страны инфляции, которая в декабре в годовом выражении составила 2,8%", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Профсоюзы требуют соблюдения равенства оплаты труда женщин и мужчин, а также изменения социальной политики государства.

Организаторы акций протеста осудили тот факт, что правительство не прибегло к серьезному увеличению минимального размера оплаты труда. Сейчас он составляет €1603 до выплаты налогов и социальных сборов. С января его подняли лишь на 0,9%.

Организаторы акций надеются, что в акциях протеста примут участие больше людей, чем в октябре 2021-го. Тогда на улицы, по оценкам профсоюзов, вышли 160 тыс. человек.

В Германии более 70 тыс. человек вышли вечером 18 января на улицы в знак протеста против коронавирусных ограничений и принудительной Covid-вакцинации.

Протесты сопровождались крупным контингентом полиции. Большинство акций протеста состоялись в северном портовом городе Росток, а также в восточных городах Баутцен и Котбус. Участники там не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Несколько демонстраций разогнала полиция.

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Дата
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