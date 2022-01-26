ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой

Под Верховной Радой второй день подряд митингуют ФЛП. Сегодня их собралось гораздо меньше, чем вчера. Люди стоят с белыми флагами, на которых написано название бизнес-сообщества SaveФОП.

Заметно меньше сегодня под парламентом и силовиков. Митингующие ведут себя спокойно. Призывов идти на штурм Верховной Рады, которые звучали вчера – сегодня нет. Также нет стычек с полицией, как было вчера, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Предприниматели требуют принять законопроекты №5866 и 5866-1, предусматривающие защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

"Зеленский покрывает Даниила Гетманцева (председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики является инициатором закона об обязательном установлении кассовых аппаратов. – Gazeta.ua) и весь тот беспредел, который сейчас творится в законодательстве Украины. В 1933 году украинцев уничтожали. Сейчас все происходит схожим образом, но именуется реформами. Мы дожили до того, что люди концы с концами не могут свести", - говорят митингующие.

Люди обещают продолжать митинговать до тех пор, пока их требования не услышат власти.

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ФОПы требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов в их деятельности. Уверяют, что фискализация станет ударом по их делам и доходам на фоне карантина и предыдущих локдаунов.

"Страшные расходы приносит кассовый аппарат. Мы станем неконкурентными, потому что потребители не смогут платить дополнительно по 100 грн за услуги", - заявляли на митингах в декабре предприниматели.

Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов вступил в силу с 1 января. Терминалы должны установить все предприниматели, получающие от клиентов наличные. В частности, парикмахеры, таксисты, экскурсоводы. Должны выдавать клиенту чек, согласно закону. За нарушение требования предусмотрены штрафы. Инициатором закона является председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он заявил, что митинг ничего не даст, ведь 300 тыс. предпринимателей уже установили аппараты. Это большинство, сказал Гетманцев. Законопроекты №5866 и 5866-1 были зарегистрированы на сайте ВРУ группами нардепов из разных фракций 26 августа и 10 сентября прошлого года соответственно. В них предлагается восстановить право физлиц 1-4 групп, не применять кассовые аппараты. Однако это ограничение касается только товаров и услуг, стоимость которых не превышает одной минимальной зарплаты. Законопроекты до сих пор не были вынесены на рассмотрение парламента.