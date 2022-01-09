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Полный блекаут: вся страна осталась без света

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Полный блекаут: вся страна осталась без света
Ливан полностью остался без света. Фото: ua.news

В Ливане госкомпания Electricite du Liban приостановила подачу электричества по всей стране.

Люди жалуются на перебои в электроснабжении. Об этом сообщает DW.

В компании сообщили, что подачу пришлось полностью прекратить после того, как на распределительную станцию в Арамуне к северу от Бейрута попытались проникнуть протестующие, чтобы повредить находившуюся там технику.

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Акция была направлена ​​против регулярных перебоев в электроснабжении. В свою очередь перебои связаны с финансовым кризисом в Ливане и со сложностями с импортом нефти, необходимой для выработки электричества.

В октябре 2021 года на сутки уже останавливали работу двух крупнейших ливанских электростанций, тогда это привело к полному отключению в большинстве регионов.

В начале 2020 года влиятельная на Ближнем Востоке и Ливане организация Хезболла объявила, что страна "не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны".

Минфин Ливана 9 марта 2020 года не выплатил евробондами в 1,2 млрд долларов, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории страны. С этого момента в Ливане начался глубокий экономический и политический кризис. Более 60% ливанцев живут на грани бедности, в стране рекордный уровень безработицы.

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