В Бельгии мирные акции по карантинным ограничениям переросли в погромы

Митинги из-за новых ограничений касательно коронавируса проходят во многих странах Европы. Фото: скрин с видео

В Брюсселе 23 января люди вышли на мирный митинг против новых ограничений из-за распространения Covid-19.

Сначала все проходило мирно, но затем группа людей пыталась устроить погромы, сообщает VRT NWS.

По предварительной информации, на акцию собралось около 50 тыс. граждан.

Еще до начала правоохранители задержали шесть человек за ношение "опасных предметов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж

Через несколько часов с начала между силовиками и участниками акции начались противостояния. В полицейских полетели камни, а они в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

По предварительным данным, уже задержано 70 участников акции. 15 человек ранены, в том числе трое полицейских. Все они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Также группа из нескольких сотен человек пыталась штурмовать здание штаб-квартиры ЕС – они выбили несколько окон.

В городе уже началась уборка.

Во многих странах Европы проходят митинги через новые ограничения, которые вводятся, чтобы предотвратить распространение Covid-19. В частности, в Вене прошли протесты против обязательной вакцинации. Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице страны Бухаресте. Так они пытались помешать депутатам сделать медицинский пропуск о вакцинации против Covid-19 обязательным для всех работников.