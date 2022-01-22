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суббота, 22 января 2022 13:31

В Украине расширили оранжевую зону карантина: какие регионы в нее попали

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  В Украине обновилось разделение на карантинные зоны. Фото: armyinform
В Украине обновилось разделение на карантинные зоны. Фото: armyinform

На фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Украине расширилась оранжевая зона карантина.

В частности, оранжевый уровень установили в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В желтой зоне находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская область и Киев.

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  В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: МОЗ
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: МОЗ

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Ивано-Франковской (1101) и Сумской (750) областях.

Уровень госпитализаций по стране на 19 января составил 35,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 21,1. Этот показатель превышен в Ивано-Франковской (96,1) и Черновицкой (68,5) областях.

Загруженность коек с кислородом по стране на 21 января составила 26,2% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 13,9%.

21 января Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об установлении в Ивано-Франковской области красного уровня эпидемической опасности с 24 января.

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