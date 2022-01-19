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среда, 19 января 2022 10:53

Более 70 тыс. человек в Германии вышли на Сovid-протесты
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В Германии более 70 тыс. человек вышли в понедельник вечером на улицы в знак протеста против коронавирусных ограничений и принудительной Covid-вакцинации.

Протесты сопровождались крупным контингентом полиции, пишет DW. В некоторых местах проходили также контрдемонстрации.

"Большинство акций протеста состоялись в северном портовом городе Росток, а также в восточных городах Баутцен и Котбус. Участники там не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Несколько демонстраций разогнала полиция. Они либо не были должным образом зарегистрированы, либо митингующие не соблюдали санитарно-гигиенических требований", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Остальные демонстрации прошли мирно. По данным полиции, только в Тюрингии на улицы вышли около 21 тыс. людей. В Баварии участие в митингах приняли около 14 тыс. человек.

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Протестующие выступают, в частности, против потенциальной перспективы обязательной вакцинации всех граждан Германии, которую пока еще не приняли законодательно. Протесты начались после того, как министр здравоохранения страны Карл Лаутербах предположил, что это может стать лучшим вариантом в условиях возобновления карантина в ближайшие месяцы.

Количество случаев заболевания в Германии в настоящее время на рекордно высоком уровне. В то же время показатели госпитализации и смертности растут медленнее. Одной из возможных причин этого является количество людей, которые уже вакцинировались.

10 января во многих городах по всей Германии также протестовали против антикоронавирусных мер и возможного введения обязательной вакцинации. В городе Баутцен пострадали трое полицейских, в которых бросали бутылки. В акции там приняли участие почти 500 человек, среди которых полиция насчитала до 200 агрессивных хулиганов.

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19
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