В Германии протестовали против возможного введения обязательной вакцинации

Акция протеста против антиковидных мер в Шверине / dpa

Во многих городах по всей Германии в понедельник, 10 января, протестовали против антикоронавирусных мер и возможного введения обязательной вакцинации.

По данным полиции, акции протеста проходили преимущественно мирно. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Однако в городе Баутцен пострадали по меньшей мере трое полицейских, в которых бросали бутылки. В акции там приняло участие около 500 человек, среди которых полиция насчитала до 200 агрессивных хулиганов.

Крупнейшие акции прошли в Ростоке, Шверине, Котбусе, Галли, Нюрнберге, Бамберге, Аугсбурге и Магдебурге.

В Ростоке полиция применила перечный спрей, потому что участники акции пытались прорваться через заграждение. Полиция Бранденбурга возбудила уголовные дела против организаторов несанкционированных митингов за нарушение закона о собраниях и шествиях.

Во Франции прошли массовые акции против паспортов вакцинации. В общей сложности полиция страны зафиксировала более 105 тысяч участников акций.