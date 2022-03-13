Власти РФ запретили вывозить из страны компьютеры и смартфоны

Власти России запретили вывозить из страны компьютеры и смартфоны.

Правительство страны-агрессора запретило до конца текущего года вывозить из РФ импортное оборудование, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Под ограничения попали ПК, серверы, смартфоны, процессоры, системы хранения данных, полупроводники и микропроцессоры. Интересно, а калькуляторы можно вывозить?", - говорится в сообщении.

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Ограничение распространяется на вывоз техники во все зарубежные страны, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.

1 марта Путин подписал указ, согласно которому запрещается вывозить из России наличными деньгами более $10 тыс.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.