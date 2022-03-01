Путин запретил вывозить из России более $10 тыс.

Со 2 марта из России нельзя вывозить наличными более $10 тыс. ФОТО: pexels.com

Путин подписал указ, согласно которому с завтрашнего дня запрещается вывозить из России более $10 тыс. наличных средств.

Указ также запрещает "лицам из недружественных стран" совершать операции с ценными бумагами и недвижимостью в России. Также им запрещено получать кредиты в рублях без разрешения специальной правительственной комиссии, сообщает издание "Медуза".

"Указ подписан в связи с недружественными действиями США и присоединившихся к ним стран и организаций", - говорится в документе.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.