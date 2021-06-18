Власти планируют создать центр вакцинации от коронавируса на пляже

В Литве на пляже планируют создать центр вакцинации от коронавируса. Фото: ngs

Министерство здравоохранения Литвы планирует делать гражданам прививки от коронавируса на пляжах.

Об этом сообщило издание Delfi.

Такое решение приняли, чтобы увеличить число пунктов вакцинации и сделать их более доступными для населения.

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"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и сделать прививку", - прокомментировала советник МЗ Юстина Алексайте.

В Литве одной дозой уже вакцинировали 1,19 млн человек. Это 42,6% населения.

Власти Литвы строят первый лагерь для беженцев из Беларуси. Палаточный городок будет расположен на границе с белорусской стороной. Лагерь обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев. Незаконная миграция белорусов стремительно выросла из-за политического давления со стороны режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.