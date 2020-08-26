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среда, 26 августа 2020 15:25

Вьетнамец не моет и не стрижет волосы 80 лет

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Вьетнамец не моет и не стрижет волосы 80 лет
Нгуен Ван Чьен показывает свою 5-метровую прическу / Reuters

Вьетнамцу Нгуену Ван Чьену - 92 года. Живет на юге страны. За жизнь отрастил волосы длиной примерно в пять метров. Не мыл и не чесал их последние 80 лет.

"Верю, как только постригусь, умру. Не хочу ничего менять, даже расчесываться", - говорит Чьен. По его верованиями, не следует в теле менять ничего, с чем родился. Об этом пишет The Guardian.

"Я только присматриваю за ним - заворачиваю в оранжевый тюрбан. Смотрю, чтобы было сухое и чистое", - говорит Чьен.

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Человек поклоняется "девяти силам и семи богам" древней местной религии Дуа, запрещенной во Вьетнаме. Говорит, его предназначение - отращивать волосы.

От мужчины требовали стричься в школе. Бросил учебу в третьем классе, после чего не стрижет, не моет, и не расчесывает волосы.

"Помню свое черные волосы - густые и сильные. Расчесывал, расплетал их, чтобы были гладкими. Тогда услышал зов божественной силы. Сразу понял - я избранный", - говорит Чьен.

Помогает ухаживать за волосами пятый сын мужчины - 62-летний Луома. Тоже верит в связь между волосами и смертью.

"Эти вещи кажутся простыми и обыденными, но они - священные", - говорит Луома.

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Дата
26
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