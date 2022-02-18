Великобритания отменила программу выдачи "золотых виз" олигархам

Великобритания больше не будет предоставлять "золотые визы" россиянам. Фото: Reuters

Великобритания отказалась от программы предоставления так называемых "золотых виз", благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввоз капитала.

"У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой", - объявила министр внутренних дел Прити Пател, сообщает "Радио Свобода".

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Она объяснила, что хочет "остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги". Министр также подчеркнула, что отмена "золотых виз" – это только "начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами".

Объявляя решение, глава МВД Прити Пател подчеркнула, что оно касается "всех новых заявителей всех национальностей". По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 "золотых виз", 82 из них россиянам. Как основной мотив отмены называли исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации вокруг Украины.