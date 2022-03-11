Великобритания наложила жесткие санкции на депутатов Госдумы РФ

 
Ексклюзивы
1/5
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2691
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 6231
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 36591
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6437
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2322
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2745
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6507
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2250
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3438
Фото
Все фото
5
14
2
2
4
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов
&quot;Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск&quot; – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Видео
Все видео
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
Собрали все возможные ошибки: майор ЦАХАЛа оценил действия армии РФ в Украине
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
"Отправляют на убой. Нет сил и денег" - оккупант открыл глаза знакомому на войну
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Из России ушли более 100 американских компаний-гигантов
Добровольцем за Украину приехал воевать сын британской депутатки
Добровольцем за Украину приехал воевать сын британской депутатки
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 189
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2691
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3267
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8694
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 468
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 15:46

Спецтема: Война России против Украины

Великобритания наложила жесткие санкции на депутатов Госдумы РФ

  Комментировать
Великобритания наложила жесткие санкции на депутатов Госдумы РФ
Депутаты российской Госдумы попали в санкционный список. Фото: 5.ua

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов, причастных к российскому вторжению в Украину.

Об этом заявила министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Санкции связаны с тем, что в феврале Госдума РФ ратифицировала договоры, признававшие независимость Луганской и Донецкой областей – части суверенной территории Украины – и позволявшие постоянное присутствие там российских военных, что явилось поводом для вторжения России.

Британское правительство запретило тем, кто голосовал за независимость Луганской и Донецкой областей, путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся в Великобритании активам и вести здесь бизнес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине отдадут золотовалютные резервы РФ

После российского вторжения Великобритания ввела санкции против более 500 наиболее значимых и ценных российских лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего в британский санкционный список уже попали более 800 человек.

Среди попавших под санкции есть 18 крупнейших российских олигархов, общая стоимость активов которых превышает 30 миллиардов фунтов стерлингов.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации.

А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков.

ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Великобритания наложила жесткие санкции на депутатов Госдумы РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 64825
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38644
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
18
 Просмотров: 36699
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 32294
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 27206
Мир
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
11
 Просмотров: 2682
Канада вводит санкции против 32 предприятий РФ и пяти россиян – среди них Абрамович
Канада вводит санкции против 32 предприятий РФ и пяти россиян – среди них Абрамович Просмотров: 54
Большинство немцев поддерживают отказ от российских нефти и газа
Большинство немцев поддерживают отказ от российских нефти и газа Просмотров: 63
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ 2 Просмотров: 3150
Украине отдадут золотовалютные резервы РФ
Украине отдадут золотовалютные резервы РФ Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 16
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть