Великобритания наложила жесткие санкции на депутатов Госдумы РФ

Депутаты российской Госдумы попали в санкционный список. Фото: 5.ua

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов, причастных к российскому вторжению в Украину.

Об этом заявила министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

Санкции связаны с тем, что в феврале Госдума РФ ратифицировала договоры, признававшие независимость Луганской и Донецкой областей – части суверенной территории Украины – и позволявшие постоянное присутствие там российских военных, что явилось поводом для вторжения России.

Британское правительство запретило тем, кто голосовал за независимость Луганской и Донецкой областей, путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся в Великобритании активам и вести здесь бизнес.

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После российского вторжения Великобритания ввела санкции против более 500 наиболее значимых и ценных российских лиц, организаций и дочерних компаний, в результате чего в британский санкционный список уже попали более 800 человек.

Среди попавших под санкции есть 18 крупнейших российских олигархов, общая стоимость активов которых превышает 30 миллиардов фунтов стерлингов.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации. А США заявили, что ограничат РФ способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах, также ввели санкции против ВТБ и других росбанков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор из которой Александр Лукашенко является соучастником военных преступлений против Украины.