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вторник, 25 августа 2020 09:51

Великобритания может отказаться от танков

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Великобритания может отказаться от танков
Британская армия может отказаться от танков. Фото: Pinterest

Армия Великобритании может отказаться от использования танков в процессе модернизации вооруженных сил. Обновления 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior требует значительных финансовых затрат.

Кроме того, Министерство обороны Великобритании считает, что техника больше не отвечает требованиям и способа ведения боевых действий, а современность требует вложений в киберозброення и космические технологии. Об этом сообщает газета The Times.

Лондон сейчас исследует свою роль в деятельности НАТО и возможность что-то изменить, однако Британия всегда может приобрести танки Leopard 2 в Германии.

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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям.

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Дата
25
августа

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