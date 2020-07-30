К переговорам по Донбассу нужно привлечь Великобританию и США - Резников

Резников хочет привлечь США и Великобританию к переговорам по Донбассу. Фото: Украинская правда

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям.

Также нужно поднимать вопрос аннексированного Крыма на новой площадке, сообщил он в интервью "Радио НВ".

"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно", - заявил Резников.

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Напомним, после того как глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске делегацию возглавил Алексей Резников.