Ведущего ВВС уволили за шутку о происхождении герцогини Меган

Ведущего 61-летнего Дэнни Бейкера уволили за сообщение с фотографией пары, держащей за руки одетое шимпанзе с подписью "королевское младенец покинул роддом".
Мужчину уволили с радиостанции BBC Radio 5 Live. Он назвал свой поступок "глупым".
Сообщение Бейкера получило большой резонанс. Его удалили.
Бейкера обвинили в издевательстве над происхождением герцогини Сассекском Меган. Ее мать афроамериканка. Жена принца является Имеет первым в истории членом британской королевской династии смешанной расы.
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Представитель ВВС назвал твит Бейкера серьезной ошибкой.
Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула.
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