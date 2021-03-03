Вакцинация от Covid-19. В Польше похвастались результатами

В Польше от коронавируса вакцинировались 90% медиков. Фото: АР

В Польше фактически не наблюдается третьей волны эпидемии коронавируса среди медиков, 90% которых уже сделали себе прививку.

"Влияние прививки против Covid-19 на заболеваемость врачей: с начала декабря наблюдается снижение ежедневного показателя более чем 200 случаев до 10. Здесь не видно третьей волны", - написал в Твиттере глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

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В Польше по состоянию на конец февраля было вакцинировано около 120 тыс. из более 137 тыс. врачей. Именно медики были нулевой группой, которой начали делать прививки в первую очередь. С конца мая в Польше сделано уже более 3,3 млн прививок против Covid-19, почти 1,2 млн человек получили уже две дозы.