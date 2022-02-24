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четверг, 24 февраля 2022 21:49

В Воронежской области разбился российский самолет

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В Воронежской области разбился российский самолет Ан-26, перевозивший военное имущество. Экипаж погиб.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

 
Причиной авиападения стал отказ техники.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение, в ряде городов - комендатский час.

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Дата
24
февраля

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