В Воронежской области разбился российский самолет Ан-26, перевозивший военное имущество. Экипаж погиб.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Причиной авиападения стал отказ техники.
Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
По всей Украине ввели военное положение, в ряде городов - комендатский час.
×
Комментарии