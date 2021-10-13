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В Вашингтоне рассказали о результатах поездки Нуланд в Москву

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В Вашингтоне рассказали о результатах поездки Нуланд в Москву
Визит Нуланд в Москву назвали полезным. Фото: Reuters

Россия и США проведут еще один раунд переговоров об ограничениях на работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Об итогах визита в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд рассказал на брифинге в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Європейська правда".

"Мы согласились на еще один раунд переговоров. Мы надеемся, что продолжение переговоров может привести к принятию решения, чтобы наша миссия в Москве могла восстановить свою нормальную деятельность", - сказал он.

Следующие переговоры будут идти на более низком дипломатическом уровне. Переговорами может заняться заместитель помощника государственного секретаря.

"Но мы надеемся, что эти обсуждения принесут плоды, потому что мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой. Мы действительно считаем, что полностью укомплектованное или адекватно укомплектованное посольство в Москве важно для нашей цели по обеспечению свободного потока информации для ответственного управления двусторонними отношениями с Москвой", - сказал Прайс.

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Визит Нуланд в Москву он назвал полезным.

"Наша позиция по кадровому обеспечению нашей миссии остается твердой. Мы ожидаем паритета по штатному расписанию и ожидаем визовой взаимности. Должна быть справедливость, должна быть гибкость с российской стороны, если мы хотим достичь равноправного соглашения, и именно этого мы и добиваемся", - заявил Прайс.

Вчера в Москве состоялись переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Источники сообщали, что они поднимали тему Донбасса. Нуланд находится в санкционном списке РФ. В обмен на визит США согласились снять санкции с нескольких россиян. Их имена не объявляли.

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