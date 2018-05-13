В Варшаве провели митинг за европейские ценности

Фото: "Польское радио"

В Варшаве 12 мая прошла акция протеста против действующего правительства. Протестовали против консервативной политики власти и выступали за сближение с Европейским Союзом.

Митинг организовали оппозиционные силы "Гражданская платформа", "Новочесна" и "Комитет защиты демократии", передает "Польское радио".

Полиция сообщает, что в центр города прошло около 12 тыс. протестующих. В столичной ратуше заявили о 90 тыс. человек.

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Лидер "Гражданской платформы" Гжегож Схетына сказал, что оппозиция должна создать коалицию, которая сможет победить на ближайших выборах.

"Мы вместе не потому, что боимся, а потому, что мы хотим дать полякам надежду, что закончится этот роковой час", - добавил он.

Украинец, которого жестоко избили в польском селе Глоскув близ Варшавы группа местных жителей, находится в критическом состоянии и у него мало шансов выжить.