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суббота, 12 мая 2018 11:19

Появились подробности о здоровье украинца, избитого в Польше

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Появились подробности о здоровье украинца, избитого в Польше
В украинца, которого избили в Польше, мало шансов выжить. Фото - prostir.pl

Украинец, которого жестоко избили в польском селе Глоскув близ Варшавы группа местных жителей, находится в критическом состоянии и у него мало шансов выжить.

Об этом в Facebook пишет журналист Игорь Исаев.

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"У Николая - тяжелая травма черепа и излив. Сегодня пришло известие от врача из госпиталя: состояние Николая критическое, вскоре будет операция, и вряд ли гражданин Украины выживет", - написал он.

Также Исаев отметил, что мужчине не удалось скрыться от нападавших, так как у него начался приступ эпилепсии.

3 мая на выходе одного из магазинов в селе Глоскув несколько поляков с бейсбольными битами набросились на трех украинцев, которые вместе работают в Ассоциации водных компаний. Двум из них удалось бежать. У Николая случился приступ эпилепсии. Его поймали и жестоко избили. В больницу его привезли с проломленным черепом, многочисленными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина также был нетрезв, поэтому в таком состоянии допросить его не смогли.

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