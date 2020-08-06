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четверг, 06 августа 2020 08:34

В Турции начался новый всплеск заболеваемости Covid-19

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В Турции начался новый всплеск заболеваемости Covid-19
В Турции сообщают о новом всплеск коронавируса. Фото: unsplash.com

Правительство Турции обеспокоено статистикой новых случаев заболевания Covid-19 в стране: два дня подряд ежедневный показатель заражения превышает 1000.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает ТСН.

В июне в Турции смягчили большинство карантина. Их вводили в стране с момента первого зафиксированного случая Covid-19 в марте и после максимальных показателей в апреле, когда суточное количество подтвержденных случаев коронавируса превышала 5 тыс.

Однако, после почти месяца стабильных суточных показателей, меньших 900, министр здравоохранения Фахреттин Коса заявил, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 1178 новых случаев коронавируса. В минувшие сутки в Турции положительный результат теста получили 1083 человека.

Глава турецкого МЗ выразил обеспокоенность по этому поводу и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

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Коса завил, что "первая волна дошла до пляжей", поскольку турки и иностранные туристы едут к курортным берегам страны. Однако, наибольшее увеличение количества передачи инфекции ощутили в Анкаре, где "пандемические больницы и их реанимационные отделения заполнены на 100 процентов".

С начала вспышки в Турции новую коронавирусной инфекции подхватили 236112 человек, 5784 из которых умерли от осложнений заболевания, а более 219 тыс. - выздоровели.

Молодежь, гуляющая по ночным клубам и пляжам, приводит к росту числа новых случаев коронавируса во всем мире. Доля людей в возрасте от 15 до 24 лет среди зараженных возросла втрое примерно за 5 месяцев, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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