Молодежь стала чаще болеть и распространять Covid-19 - ВОЗ

ВОЗ обвинила молодежь в распространении Covid-19. Фото: unsplash.com

Молодежь, гуляющая по ночным клубам и пляжам, приводит к росту числа новых случаев коронавируса во всем мире.

Доля людей в возрасте от 15 до 24 лет среди зараженных возросла втрое примерно за 5 месяцев, со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает Reuters.

Анализ ВОЗ 6 млн случаев инфицирования в период между 24 февраля и 12 июля показал, что доля людей в возрасте 15-24 лет выросла с 4,5% до 15%.

Такую динамику наблюдают в Соединенных Штатах, европейских странах, включая Испанию, Германию и Францию, и азиатских странах, в частности в Японии.

"Младшие люди, как правило, менее бдительны относительно соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Путешествие увеличивает шансы на получение и распространение Covid-19", - рассказала изданию в электронном письме Нейса Эрнст, медсестра отделения биозащиты больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Медсестра сказала, что молодые люди имеют больше шансов поехать на работу в многолюдный коллектив, на пляж, в бар или пойти в супермаркет.

Вспышка новых случаев, так называемая вторая волна инфекции, побудила некоторые страны накладывать новые ограничения на путешествия, хотя это нанесет очередной удар по экономике, которая не развивается из-за быстрого распространения вируса, уже унесшего более 680 тыс. жизней.

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Даже такие страны, как Вьетнам, где объявили о смягчении последствий после появления коронавируса в конце января, борются с новыми вспышками инфекции.

Среди людей в возрасте от 5 до 14 лет около 4,6% были инфицированы (с 0,8% общего количества населения) между 24 февраля и в 12 июля, отметила ВОЗ, в то время, когда тестирования выросли и эксперты по здравоохранению обеспокоены тем, что повторное открытие школ может привести к вспышке заболеваемости.

Энтони Фоче, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США, призвал молодых людей соблюдать социальноую дистанцию, носить маски и избегать толпы, и предостерег, что бессимптомные люди также могут распространять вирус.

Действительно, эксперты по здравоохранению сразу в нескольких странах призвали усилить подобные мероприятия, ссылаясь на данные исследований, инфицированная молодежь проявляет мало симптомов. При этом, напоминают, что молодые люди могут быть заражены, передавать вирус другим и могут умереть.

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения. По данным представителя ВОЗ Марии Ван Керхе, до коллективного иммунитета землянам еще далеко. Его уровень, как предполагается, в районе 60-70%.