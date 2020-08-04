Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты - ВОЗ

Определенная часть населения переносит коронавирусную болезнь бессимптомно или с легкими симптомами. фото pixabay.com

Антитела к коронавируса имеют 10% населения. По данным представителя ВОЗ Марии Ван Керхе, к коллективного иммунитета землянам еще далеко. Его уровень, как предполагается, в районе 60-70%

Через полгода после начала первой вспышки коронавируса в Ухане, инфицированные - а значит, имеют антитела - менее 10% населения планеты. Об этом заявила руководительница подразделения Всемирной организации здравоохранения из новых болезней Мария Ван Керхе. Сообщается на сайте LIGA.net.

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Определенная часть населения переносит коронавирусную болезнь бессимптомно или с легкими симптомами. Если у таких людей не проявляют антител, это вовсе не означает, что у них нет иммунитета. Вероятно, у таких людей работает Т- и В-клеточный иммунитет против новой инфекции. Который либо специфический к ней, является перекрестным в результате перенесенной ранее простуды.

Оценивать процент иммунных к SARS-CoV-2, основываясь только на ИФА- и ПЦР-тестах на антитела, некорректно: защищенных от инфекции больше, подчеркивают в ВОЗ. Тесты на клеточный иммунитет делают редко из-за дороговизны реагентов.

Механизм глобального доступа к вакцинам Covid-19 (Covax) подтвердил право Украины обратиться в это объединение по вакцинами для проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям.