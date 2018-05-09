В США возвращаются трое заключенных в КНДР граждан

В США возвращаются 3 граждан, которые были заключении в КНДР. Фото: Тsargrad

КНДР выпустила на волю трех американских граждан, они уже отправились на Родину вместе с госсекретарем Майком Помпео.

Об этом написал президент США Дональд Трамп.

Госсекретарь посетил КНДР с целью планирования встречи президента Трампа и Ким Чен Ына. Помпео удалось определить место и время встречи лидеров двух стран. Также госсекретарю удалось достичь договоренности об освобождении американских граждан заключенных в КНДР.

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"Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи вместе с тремя замечательными ребятами, которых все здесь ждут. Они, кажется, хорошо себя чувствуют", - сообщил он.

Трое американских граждан корейского происхождения находились в тюрьме КНДР по обвинению в "шпионаже и враждебных действиях". Надежда на их освобождение появилась после начала налаживания отношений между США и КНДР, переговоры об этом продолжались 17 месяцев.