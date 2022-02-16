В США предупредили о последствиях для Москвы после признания ЛДНР

Белый дом заявил об определенных последствиях для России. Фото: finbalance.com.ua

Возможное признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" со стороны Российской Федерации повлечет определенные последствия для Москвы. В Белом доме пока не готовы уточнить, какие именно.

Об этом сказала на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

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"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям", - заявила она.

Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР. За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против – 16. Решение Думы не означает признание ЛДНР. Это должно быть принято Путиным. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское признание так называемых "республик" станет грубым нарушением международного права, которое будет означать отказ от минского процесса.