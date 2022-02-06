В США появится дорога, которая будет заряжать автомобиль

На проект потратят $1,9 млн Фото: Electreon

В Детройте строят дорогу, которая сможет заряжать электромобили при движении, но если владельцы авто установят специальный приемник.

Дорога будет протяженностью 1,6 км, сообщает businessinsider.

Для реализации проекта штат Мичигана выделит $1,9 млн., которые полностью запустят к 2023 году.

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Дорога будет заряжать автомобиль независимо от того, движется он или стоит на остановке.

Этот процесс называется индуктивной зарядкой, использующей магнитную частоту для передачи энергии от металлических катушек, закопанных под дорогой, к специальному приемнику на электромобиле.

По оценкам аналитиков, приёмник для автомобиля будет стоить 3-4 тыс. долларов, но в компании надеются приблизить цену к 1-1,5 тыс. долларов.

Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге Украины.