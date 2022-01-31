Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 1377
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8136
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6202
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3060
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2223
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1413
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1431
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2718
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1692
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1350
Фото
Все фото
5
3
7
7
25
Матричные фары и дистанционное управление со смартфона – стартовали продажи нового Nissan Qashqai
Матричные фары и дистанционное управление со смартфона – стартовали продажи нового Nissan Qashqai
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Видео
Все видео
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 801
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 909
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6858
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 81
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
понедельник, 31 января 2022 17:14

Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге Украины

  Комментировать
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге Украины
Строить дорогу могут начать в этом году. Фото: Pexels

Проезд по первой платной дороге Украины будет стоить 8 евроцентов/км - 2,6 грн.

Трасса соединит Краковец Львовской области и Ривне. Она пройдет через Львов и Броды во Львовской области, рассказал заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко "Forbes Украина".

Протяженность дороги составляет 280 км. Полный проезд будет стоить 728 грн.

У платной дороги будет отдельная бесплатная альтернатива.

Технико-экономическое обоснование проекта платной дороги выполнила компания "Автомагистраль-Юг". В Укравтодоре надеются, что законопроект о концессиях будет принят в этом году. После этого объявят конкурс по выбору концессионера. Строительство может начаться уже в 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года

Концессионные дороги – это новые трассы, построенные "с нуля".

В прошлом году на закупки для ремонта дорог Кабмин потратил почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии. Потребности Укравтодора составили 347,7 млрд грн., а Минобороны – 36 млрд грн. При этом за последние пять лет закупки на военные нужды провели на 147 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

Первый космонавт Украины умер во время пробежки

Самое читаемое
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 29385
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 28962
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 2 Просмотров: 22279
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 15813
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 8937
Авто
Вводят обязательную проверку на опьянение участников ДТП
Вводят обязательную проверку на опьянение участников ДТП Просмотров: 504
Матричные фары и дистанционное управление со смартфона – стартовали продажи нового Nissan Qashqai
Матричные фары и дистанционное управление со смартфона – стартовали продажи нового Nissan Qashqai
5
 Просмотров: 666
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
 Просмотров: 1107
Как выбрать машину по своему бюджету
Как выбрать машину по своему бюджету Просмотров: 531
Как выбрать пневматический краскопульт для покраски авто
Как выбрать пневматический краскопульт для покраски авто Просмотров: 63
Больше всего комментируют
3
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
3
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Голосов: 16212
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть