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пятница, 04 февраля 2022 15:59

В "Дії" появиться новая услуга для водителей

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В &quot;Дії&quot; появиться новая услуга для водителей
В "Дії" появится функция передачи техпаспорта на машину другим пользователям. Фото: thedigital.gov.ua

В приложении "Дія" появится возможность передавать электронный техпаспорт другим пользователям авто.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Чтобы вы могли в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим, мы запускаем в "Дії" новую услугу - "соответствующий пользователь" ("належний користувач")" - говорится в сообщении.

Ранее назначить соответствующего пользователя можно было офлайн в сервисном центре Министерства внутренних дел или же в кабинете водителя. Вскоре водители смогут передавать право пользования автомобилем другим людям онлайн.

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"Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен водитель автомобиля, а не его владелец", - напомнили в ведомстве.

Сейчас проходит регистрация на бета-тестирование новой услуги "соответствующий пользователь".

Заявление на соответствующего пользователя в "Дії" должны подавать два человека - владелец авто и водитель, которому хочет стать "соответствующим пользователем".

Что нужно для участия в тестировании:

- заграничный или внутренний паспорт в "Дії";
- для соответствующего пользователя: водительское удостоверение соответствующей категории;
- для владельца: техпаспорт транспортного средства, на которого будет назначен надлежащий пользователь.

С 1 февраля в приложении "Дія" украинцы имеют возможность сгенерировать сертификат о бустерной вакцинации. Информация о ней отражается в международном сертификате. Чтобы добавить данные о бустере, нужно заново сгенерировать свои сертификаты.

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Дата
04
февраля

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