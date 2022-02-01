В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать

Бустерная вакцинация продолжает действие сертификата. Фото: Минцифры

С сегодняшнего дня в приложения "Дія" украинцы имеют возможность сгенерировать сертификат о бустерной вакцинации.

Информация о ней отображается в международном сертификате, передает Минцифры.

Чтобы добавить данные о бустере, нужно заново сгенерировать свои сертификаты.

В приложении "Дія" необходимо выбрать раздел "Услуги". Там – пункт "Covid-сертификаты". Затем необходимо выбрать тип сертификата и отправить запрос.

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"Если "Дія" найдет о вас данные в реестрах, через несколько минут сертификаты обновятся и будет отображена третья доза вакцины. Срок действия сертификата тоже изменится и составит 270 дней", - говорится в сообщении.

24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка".