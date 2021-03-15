В США отменили более 2 тысяч авиарейсов

В некоторых районах в ночь на воскресенье выпало более 20 сантиметров снега. Фото: Unsplash

Обильные снегопады привели к отмене более 2 тысяч авиарейсов из Денвера - столицы американского штата Колорадо.

Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, Национальная служба погоды выпустила предупреждение о метели течение выходных.

В некоторых районах в ночь на воскресенье выпало более 20 сантиметров снега, а к утру понедельника прогнозируется выпадение до 60 сантиметров.

В эти выходные на США обрушились рекордные снегопады. Жителям страны рекомендуется воздержаться от путешествий. В частности, предупреждается о возможной остановке движения на менее трех федеральных транспортных артериях, а также дорогах местного значения.