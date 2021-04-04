В США объявили чрезвычайное положение

Прорыв резервуара может стать причиной экологической катастрофы. Фото: Pok Rie from Pexels

В части американского штата Флорида объявлено чрезвычайное положение. Причина - угроза прорыва резервуара с химикатами. Из-за этого около 3,6 млн кубометров токсичных отходов могут попасть в залив Тампа и привести к экологической катастрофе.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Рон ДеСантис.

"Я объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати, чтобы обеспечить выделение ресурсов для необходимого реагирования и восстановления", - написал он.

Кроме этого в округе, где расположен резервуар, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.

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