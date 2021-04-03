В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом

По словам дипломата, в начале телефонного разговора глава Белого дома сразу выразил уверенность, что переговоры будут содержательными. Фото: ОП

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква рассказал некторые подробности разговора президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

По словам дипломата, в начале телефонной беседы глава Белого дома сразу выразил уверенность, что переговоры будут содержательными. Об этом пишет LB.ua.

Стороны обсудили последнее обострение в Донбассе. Зеленский поделился своим видением участия США в урегулировании конфликта в Украине. Байден заверил, что Вашингтон не оставит Киев.

Также президенты подняли вопрос о временно оккупирован Крым и о важности участия США в подготовке саммита Крымской платформы и об их участии в саммите.

По его словам, самое важное в разговоре не то, что она состоялась на фоне обострения ситуации безопасности на Донбассе и вокруг украинской границы. Главное - сигнал, прозвучавший от США: Вашингтон не даст никому безнаказанно нападать на Украину.

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Он отметил, что президенты отдельно затронули тему евроатлантической интеграции, в частности вопросы получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Также среди ключевых тем разговора - ход реформ в Украине.

"Конкретно речь шла об антикоррупционной, судебной и земельной реформах. А также о необходимости реформирования КСУ, который в нынешнем состоянии способен эти важные реформы перечеркнуть. Президент Байден подтвердил, что внимательно следит за успехами во внедрении наших реформ. Он буквально сказал, что "Украина держит ключи от развития ситуации в Центральной и Восточной Европе. Успех Украины - это успех всего европейского континента", - отметил замглавы ОП.

Кроме того, президенты обсудили борьбу с олигархами в Украине. Глава Белого дома решительно призвал украинского президента продолжить деолигархизацию Украины.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter. Беседа состоялась в пятницу, 2 апреля.