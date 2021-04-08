В США готовы 2 пакета санкций против "Северного потока-2"

Минюст США утвердил 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Фото: REUTERS

Минюст США утвердил 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Однако окончательного решение по ним еще нет. Его будет принимать президент США Джо Байден. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, затрагивают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.

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Пакеты санкций против "Северного потока-2" будут представлены Конгрессу в мае.

Пока неизвестно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.

Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна. Ранее он работал в наблюдательном совете Нафтогаза.