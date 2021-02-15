В США действует демократия - Джонсон о решении Сената по Трампу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на решение Сената США об оправдании экс-президента Дональда Трампа.

По словам Джонсона, в США действует демократия. Об этом сообщает CBS.

Он подчеркнул, что в Британии очень рады из-за хороших отношений с Белым домом.

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"Я думаю, что ясный сигнал, который мы получаем из судебных заседаний в Америке, заключается в том, что после всех хлопот и путаницы американская демократия сильна, а американская конституция сильная и надежная", - заявил Джонсон.

Сенат США проголосовал против исторического импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу.