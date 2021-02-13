Сенат принял решение об импичменте Трампа

Для утверждения импичмента нужно минимум 67 голосов "за". Фото: flickr.com

Сенат США проголосовал против исторического импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Трансляция процесса велась телеканалом CNBC и другими американскими СМИ, передает УНН.

По обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента нужно минимум 67 голосов "за".

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Напомним, палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональда Трампа. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурма здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.