В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах

Энергию собираются получать из пары, которая перегревается вследствие магмы. Фото: Pixabay

В Республике Эль-Сальвадор собираются добывать криптовалюта Bitcoin, используя энергию вулканов.

Об этом сообщает CoinMarketCap. Криптобиржа Bybit объявила, что нанимает вулканолога для изучения того, как вулканическую энергию можно использовать для добычи биткоинив.

Энергию собираются получать из пары, которая перегревается вследствие магмы. Bybit сделал это заявление вскоре после того, как президент Сальвадора Наиб Букел в среду заявил, что хочет изучить возможность использования возобновляемых источников энергии вулканов страны для добычи биткоинов.

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Парламент Сальвадора принял закон, которым официально признал биткоин платежным средством. Прием биткоина к оплате станет обязательным.