Первая страна официально признала биткоин платежным средством

 
Ексклюзивы
1/5
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 360
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 252
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 468
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 423
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 756
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 495
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1026
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 738
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 423
Фото
Все фото
3
3
4
3
7
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Из-за сильного наводнения и оползней погибли 17 человек
Из-за сильного наводнения и оползней погибли 17 человек
Видео
Все видео
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
На химическом заводе взорвался реактор
На химическом заводе взорвался реактор
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Интервью
1/5
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 360
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 477
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 369
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 729
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 0
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
среда, 09 июня 2021 15:41

Первая страна официально признала биткоин платежным средством

  Комментировать
Первая страна официально признала биткоин платежным средством
Криптовалюта станет законным платежным средством наравне с долларом США. Фото: pixabay.com

Парламент Сальвадора принял закон, которым официально признал биткоин платежным средством. Прием биткоина к оплате станет обязательным.

На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, уйдет три месяца, сообщает Twitter парламента страны.

Президент Сальвадора Наиб Букеле подчеркнул, что криптовалюта станет законным платежным средством наравне с долларом США. По его словам, формирование современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Правительство страны также планирует создать официальный криптокошелёк, в котором будет хранить биткоины на сумму $150 млн для трастового фонда на базе банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена криптовалюты на доллар США.

Согласно закону, цены в Сальвадоре смогут устанавливать в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые вычеты. Обмен биткоина не будет облагаться налогом на прирост капитала. Обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу. Легализация биткоина не означает полную замену доллара США. Доллар продолжат использовать в бухгалтерии как базовую валюту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разработчик криптовалюты пожертвовал почти $1 млрд больным Covid-19 в Индии

Впервые за последние три месяца курс биткоина опустился ниже $45 тыс. Падение курса криптовалюта совпало с тем, как СЕО Tesla Илон Маск в Twitter намекнул на продажу всех биткоинов его компании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первая страна официально признала биткоин платежным средством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 6057
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4968
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4626
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 4203
&quot;Это не мешок с кормом&quot;. Эмили Ратаковски раскритиковали за снимок с 3-месячным сыном
"Это не мешок с кормом". Эмили Ратаковски раскритиковали за снимок с 3-месячным сыном
5
 Просмотров: 3537
Мир
Каждый пятый россиянин мечтает переехать за границу - опрос
Каждый пятый россиянин мечтает переехать за границу - опрос Просмотров: 27
Фармацевт портил вакцины от Covid-19. Его жестко наказали
Фармацевт портил вакцины от Covid-19. Его жестко наказали Просмотров: 180
Слон прошел 25 км, чтобы попрощаться с покойным другом-человеком
Слон прошел 25 км, чтобы попрощаться с покойным другом-человеком Просмотров: 333
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
3
 Просмотров: 567
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 11
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть