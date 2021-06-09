Первая страна официально признала биткоин платежным средством

Криптовалюта станет законным платежным средством наравне с долларом США. Фото: pixabay.com

Парламент Сальвадора принял закон, которым официально признал биткоин платежным средством. Прием биткоина к оплате станет обязательным.

На создание инфраструктуры, которая позволит принимать платежи в криптовалюте, уйдет три месяца, сообщает Twitter парламента страны.

Президент Сальвадора Наиб Букеле подчеркнул, что криптовалюта станет законным платежным средством наравне с долларом США. По его словам, формирование современной финансовой инфраструктуры уже в ближайшее время поможет создать новые рабочие места.

Правительство страны также планирует создать официальный криптокошелёк, в котором будет хранить биткоины на сумму $150 млн для трастового фонда на базе банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена криптовалюты на доллар США.

Согласно закону, цены в Сальвадоре смогут устанавливать в биткоинах, также в криптовалюте можно будет уплачивать налоговые вычеты. Обмен биткоина не будет облагаться налогом на прирост капитала. Обмениваться на доллары биткоины будут по рыночному курсу. Легализация биткоина не означает полную замену доллара США. Доллар продолжат использовать в бухгалтерии как базовую валюту.

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Впервые за последние три месяца курс биткоина опустился ниже $45 тыс. Падение курса криптовалюта совпало с тем, как СЕО Tesla Илон Маск в Twitter намекнул на продажу всех биткоинов его компании.