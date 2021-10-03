В России зафиксировали очередной рекорд смертности от Covid-19

В России зафиксировали очередной рекорд смертности от коронавируса. Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом.

За последние сутки от последствий заболевания умерли 890 пациентов, по данным "Стопкоронавирус.РФ".

Больше всего летальных случаев обнаружили в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распространяли ложь о вакцинах: Facebook удалил российские аккаунты

Предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей.

Кроме того, за сутки в России коронавирус диагностировали у 25 769 человек.

Всего в стране было выявлено более 7,5 млн случаев заболевания и почти 210 тыс. смертей.

По итогам 2020 года Россия уже стала лидером по чрезмерной смертности от коронавируса, обогнав США, Испанию, Великобританию и другие страны. Вероятно, жертв будет еще больше: по подсчетам российских демографов, с учетом третьей волны потери за время эпидемии могут достичь 1 млн человек.