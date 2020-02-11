В России издали календарь с окровавленными детьми ко Дню Победы

Фотосессия для календаря была сделана в детском саду

В одном из детских садов Москвы к 75-летию победы во Второй мировой войне выдали календарь в военном стиле, главными героями которого являются дети. На одном плакате мальчик снят в гимнастерке с окровавленной головой, а на втором - три мальчика стреляют из автоматов ППШ и винтовки ПТРД.

Фотосессия для календаря была сделана в детском саду. Фотографиями поделился у себя на странице в Facebook Алексей Бигильдин.

В своем посте мужчина удивился такого рода креативу.

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"Сегодня мы привели ребенка в детский сад, и увидели эти календари на стене. Пожалуй, это промо того, что нам собираются предложить сделать. В родительском чате началось обсуждение, несколько родителей отреагировали очень резко, кто-то отнесся к этому нормально. Этот вопрос сейчас выставили на обсуждение с руководством детского сада, стоит ли делать подобные фотосессии и насколько это нормально, что такое предложили", - говорит он.

По его мнению, так происходит пропаганда войны.

"Одно дело одеть детей в военную форму. Хотя я против этого. Но когда используют такие изображения, вопрос что будет дальше? И очень печально, что есть родители, которые нормально воспринимают подобное или им даже это нравится. Мы в детстве ездили поздравлять ветеранов, и это было нормально. А таким образом знакомить трехлетних детей с войной - это безумие", - считает отец.

По мнению одного из родителей детей, так происходит пропаганда войны

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