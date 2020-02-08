Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте

Когда в лифт зашел один из жителей, портрет упал, но он его повесил обратнояк росіяни реагували на портрет Путіна в ліфтіФото: принт-скрин видео

В Москве в многоквартирном доме в лифте повесили большой портрет президента России Владимира Путина, а также видеокамеру, которая записывала реакцию жителей.

Автором идеи значится блогер Башир Дохов, который появился в начале клипа. Видео появилось на Youtube-канале "Блог бабушки".

Жители дома заходили в лифт, и, буквально, натыкались на огромный портрет Путина. Некоторые не успевали сдержать эмоций, прежде, чем видели камеру: "Куда обратиться? Я не хочу на вот это вот смотреть", "Это худшее, что могло произойти с нашим домом после капремонта", "Ох, ужас какой. Черта повесили", "это вербовка? А зачем это нужно?".

Одна маленькая девочка даже сказала маме, что это композитор Петр Чайковский.

"Это не Чайковский. Это президент нашей страны", - ответила ей мама.

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Когда в лифт зашел один из жителей, портрет упал, но он его повесил обратно.

В Минске участники акции протеста разорвали портреты президента РФ Владимира Путина во время акции против объединения Беларуси с Россией. Куски фотографий собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусор, сообщает "Хартия'97".