В Минске разорвали портреты Путина

В Минске участники акции протеста разорвали портреты президента РФ Владимира Путина во время акции против объединения Беларуси с Россией.
Куски фотографий собрали и унесли, чтобы не оставлять за собой мусор, сообщает "Хартия'97".
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В столице Беларуси проходят 2 акции против интеграции с Россией. Они были санкционированы властями. Протесты продолжались 5 часов.
В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями. Более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.
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