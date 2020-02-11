В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео

35-летнюю учительницу Астрахани Российской Федерации заподозрили в сексе с 15-летним учеником. Фото - korupciya.com

35-летнюю учительницу из Астрахани Российской Федерации заподозрили в сексе с 15-летним учеником.

Интимную близость педагога с воспитанником неизвестные сняли на видео.

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Инцидент произошел в ОШ №32, передает "Астрахань FM". В их редакцию обратилась мать одного из школьников, которая рассказала об интимной связи 9-классника с учительницей. По ее словам, видео, на котором педагог и ученик занимаются сексом, уже несколько дней "гуляет" по школе.

Следственные органы в Астрахани начали проверку по данному факту, сообщает ТАСС.

В США арестовали преподавательницу средней школы в Техасе, которая получила звание "Учитель года", 36-летнюю Ранди Чаваррию. Ее обвиняют в сексуальных отношениях с учеником-подростком. С ним прямо в классе занималась оральным сексом.