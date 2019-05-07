На сайте "Бессмертного полка" прославляют нациста

На российский сайт "Бессмертный полк" смогли добавить нациста Рейнхарда Гейдриха.

К форме Гейдриха добавили звезду, изменили его биографию и разместили фото в галерее. О случае написал журналист Юрий Гудименко в Facebook.

Фото добавили с помощью немецкого VPN. На немецкой форме Гейдриха дубовые листья заменили звездой, оставив погоны, фамилию Гейдрих - на Герданов. Написали в биографии, что он участвовал в польской операции в 1939-м.

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Автор: Facebook Фото Гейдриха смогли добавить на сайт

Гейдрих был обергруппенфюрером СС и генералом полиции. Организовал и руководил деятельностью айнзатцгрупп СС, которые ликвидировали евреев, цыган и потенциальных врагов на территории СССР. Возглавлял протекторат Богемии и Моравии.

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