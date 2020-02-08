Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину

Депутат выбесил украинский фильм. Фото: YouTube

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский на телевидении призвал сжечь всех в Украине.

В пропагандистской передаче Ольги Скабеевой "60 минут" показали проморолик к украинской ленте "Наши котики" о войне России против Украины. В видео смонтированные голливудские знаменитости Морган Фриман, Питер Динклэйдж и Роберт Дауни Младший рассказывают о борьбе с российскими оккупантами.

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"Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы не Киева не было, ни Львова, ничего не было!"? - начал кричать Жириновский после видео.

В соцсетях шутят, что лучшей рекламы для фильма сложно придумать.

Комедия о добровольцах в Донбассе "Наши котики" показывает, что на войне важен юмор. Об этом рассказала продюсер фильма, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.