В России Google пугают штрафами за отказ удалять сайты из результатов поиска

Поисковик могут оштрафовать, потому что тот не удаляет запрещенные в РФ сайты. Фото: pexels.com

Роскомнадзор подозревает компанию Google в том, что она не удаляет из поиска запрещенные сайты.

Указали, что в поисковой выдаче Google обнаружили сайты, заблокированные в России. Они содержат экстремистский, порнографический и суицидальный контент, сообщает Meduza.

Ведомство заявило, что в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.

Дело возбудили по статье о повторном невыполнении обязанностей оператором поисковой системы.

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Google грозит штраф до $65,5 тыс.

В 2019 году Google уже штрафовали на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов и на 700 тыс. рублей - за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит правоохранительным органам инициировать блокировки любого интернет-ресурса как экстремистского без обращения в суд.