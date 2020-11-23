В России Google пугают штрафами за отказ удалять сайты из результатов поиска

Роскомнадзор подозревает компанию Google в том, что она не удаляет из поиска запрещенные сайты.
Указали, что в поисковой выдаче Google обнаружили сайты, заблокированные в России. Они содержат экстремистский, порнографический и суицидальный контент, сообщает Meduza.
Ведомство заявило, что в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% запрещенного контента.
Дело возбудили по статье о повторном невыполнении обязанностей оператором поисковой системы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ заблокировала сайт украинского министерства
Google грозит штраф до $65,5 тыс.
В 2019 году Google уже штрафовали на 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов и на 700 тыс. рублей - за то, что, по данным Роскомнадзора, компания снизила в поисковой выдаче долю фильтрации запрещенного контента.
В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволит правоохранительным органам инициировать блокировки любого интернет-ресурса как экстремистского без обращения в суд.
Комментарии