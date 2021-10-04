В РФ зафиксировали рекорд по Covid-заболеваемости

Почти во всех регионах РФ отменили массовые мероприятия. Фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявили более 25,7 тыс. случаев Covid-19.

Темпы суточной заболеваемости обновили рекорд, державшийся со 2 января, свидетельствуют данные российского оперативного штаба борьбы с коронавирусом. Из-за роста количества случаев болезни почти во всех регионах РФ отменили массовые мероприятия.

"Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Больше всего новых больных выявили в Москве - 4410, в Санкт-Петербурге - 2198 и в Московской области - 1733. В то же время за сутки от последствий заболевания скончались 883 человека - больше было накануне. По числу смертей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

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3 октября в России зарегистрировали новый рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом. За сутки от последствий заболевания умерли 890 пациентов. Больше всего летальных случаев обнаружили в Москве - 65, в Петербурге - 59 и в Свердловской области - 46.