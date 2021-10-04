В Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости коронавирусом

За сутки в Украине обнаружили менее 5 тыс. инфицированных Covid-19. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 3 октября, в Украине зафиксировали 4821 больного коронавирусом. Из них - 448 детей и 50 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". К примеру, за сутки 1 октября в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев Covid-19.

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Наибольшее количество Covid-больных 3 октября обнаружили в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

В Украине за все время пандемии заболели 2 460 010 человек. От осложнений болезни умерли 56 889 пациентов, из них 114 - за прошедшие сутки. Вылечились 2 264 523 человека, из которых за последние сутки - 1116.

В общем провели более 12,9 млн ПЦР-тестирования. За минувшие сутки - более 16 тыс. Методом ИФА за прошедшие сутки протестовали 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

В Украине могут снять все карантинные ограничения. Условие - вакцинации 70% взрослого населения. Пока не прививают не менее 50-70%, переходить на массовую вакцинацию подростков преждевременно. Хотя производители некоторых вакцин позволили прививать детей от 12 лет, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.